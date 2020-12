Téléfoot, c'est fini : quel comportement les opérateurs vont-ils adopter vis-à-vis des abonnés ?

Milliard, mon beau milliard, dis-moi qui est le plus beau ? La LFP et les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont cédé à l'appât du gain, qui aurait dû, dans le meilleur des mondes, leur rapporter un milliard d'euros par saison jusqu'en 2024. Sauf que Mediapro, qui avait été refoulée en Italie, a décidé de ne plus verser d'argent à la Ligue, à défaut de pouvoir obtenir un rabais sur les sommes à verser.