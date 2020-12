Free tease l'arrivée de la 5G... pour demain ?

La communication de Free était très attendue par les clients et amoureux de la marque, SFR, Bouygues Telecom et Orange ayant déjà respectivement lancé et ouvert leurs offres 5G et réseau le 24 novembre, le 1er puis le 3 décembre. Le teasing a enfin débuté du côté de la rue de la Ville-l'Évêque, non sans humour.