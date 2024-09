Éprouvée notamment auprès des professionnels lors des Jeux olympiques de Paris, la 5G SA, dite « Standalone », n'a presque plus aucun secret pour Orange. Pourtant, l'opérateur historique a été devancé, mercredi, par Free et l'annonce de la disponibilité de la « vraie 5G », celle de la bande 3,5 GHz, pour ses abonnés mobiles professionnels et particuliers dans toute la France. Orange, de son côté, privilégie une stratégie plus domestique. Entrons dans les détails.