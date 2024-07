Meilleurs débits de l'Internet mobile : il y a match entre Orange, SFR et Bouygues Telecom

Pernel

Ouais donc ils sont tous très bons sur les perfs, heureusement d’ailleurs, mais le plus important c’est la couverture. Vers chez moi et les 100Km envionnent, j’ai testé tous sauf SFR (j’ai un minimum de respect pour moi-même ^^), Orange (Sosh) est mieux, Bouygues (B&You) est généralement très bons aussi, rarement eu de souci à part quelques rares zones, et Free est tout à fait correct dans son ensemble, surement mieux maintenant. Après je ne joue pas sur mobile (encore une fois le respect ), mais pour du YT et SVOD, Tethering etc, à part Free à l’époque (il y a une dizaine d’années) c’était très bon.

Je pense que de nos jours, aucun opérateurs en France n’est vraiment mauvais (en qualité réseau), donc il faut surtout se concentrer sur les prix, surtout depuis que quasiment tous les forfaits sont sans engagement (merci tonton Xav).

Ces dernières années je passe de Sosh à B&You en fonction des prix, même si Bouygues à été un peu malhonnête sur l’augmentation des prix même s’ils l’annoncent à l’avance (surement par légalité), mais si c’est le cas, prenez un forfait Sosh par exemple, il y a très souvent des promos.

Et pour ceux qui ont « peur » de changer de forfait parce que c’est chiant et compliqué (j’en connais pas mal des comme ça), c’est plus le cas depuis des années, tu prends le nouveau forfait, tu demandes la portabilité, tu fournis ton RIO (ton casier judiciaire téléphonique en gros) que ton opérateur actuel te fournit gratuitement, et c’est tout, le nouvel opérateur fera toutes les démarches).

« tu te s’occupes de rien, je me s’occupe de tout »