Internet mobile : Orange est peut-être le plus cher, mais il est l'opérateur qui offre les meilleurs débits

À noter que Bouygues Telecom s'illustre aussi dans deux autres domaines : la latence et le streaming. Sur le premier paramètre, l'opérateur (31,56 ms) devance assez nettement ses concurrents, dans l'ordre SFR (34,58 ms), Orange (35,81 ms) et Free (41,82 ms). En 5G, on prend les mêmes et on recommence, Bouygues domine (26,16 ms) SFR (30,49 ms), Orange (33,57 ms) et Free (37,73 ms).