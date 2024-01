SFR et Orange, opérateurs les plus chers sur mobile et fibre optique : voici le classement complet

Dans le prolongement de son étude sur les prix des forfaits mobiles et des abonnements internet à la fibre optique, le comparateur MonPetitForfait a publié l'évolution du tarif mensuel des offres proposées par les opérateurs. Et parmi les plus chers, on retrouve SFR, Orange et sa filiale Nordnet. À l'inverse, RED by SFR, Sosh et les plus confidentiels opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) comme Auchan Telecom ou NRJ Mobile sont parmi les plus attractifs, coût de la carte SIM et promotions compris. Faisons le point complet.