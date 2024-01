Des prix en hausse sur la fibre, en baisse sur le mobile : les pros conseillent de faire jouer la concurrence entre les opérateurs

Voilà qui est à la fois intéressant, et justifié ! Car oui, en 2023, le tarif moyen d'un abonnement internet en fibre optique a grimpé de 7,92 %. En moyenne, vous payez 30,92 euros par mois, remises et frais d'ouverture compris. Côté forfaits mobiles, on constate une franche baisse de 10,36 % sur un an. Un forfait mobile doté d'une enveloppe d'au moins 15 Go de data ne coûte plus que 21,68 euros/mois, en illimité appels/SMS/MS et prix de la carte SIM et remises inclus. De quoi vous inciter peut-être à bouger.