Hausse des tarifs chez les opérateurs : vous serez chanceux si vous y échappez

C'est dans un contexte délicat d'inflation, de crise de l'énergie et sur fond de guerre en Ukraine que les télécoms vont entamer leur année 2023. Mais il ne faut avant tout pas oublier que les abonnements ont déjà augmenté cette année. Entre décembre 2021 et décembre 2022, les prix des abonnements fibre ont grimpé de 3,7 % (de 27,64 euros à 28,67 euros en moyenne), et ceux des abonnements mobiles, de 25 % (rien que ça !), passant de 15,42 euros à 19,33 euros sur un an.