Forfaits mobiles Free : les tarifs, inchangés depuis 10 ans, n'augmenteront pas de sitôt !

Le Forfait 2 euros (ou 0 euro pour les abonnés Freebox) de Free Mobile sera donc maintenu à ce tarif. Il comprend aujourd'hui 2 heures d'appels, les SMS et MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 50 Mo en 4G et 4G+. Le Forfait Free, désormais 4G et 5G, restera à 19,99 euros par mois (ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox), avec une enveloppe data de plus en plus conséquente (210 Go actuellement), les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 25 Go d'Internet en 4G dans plus de 70 destinations, parmi lesquelles le Canada, l'Australie et les États-Unis.