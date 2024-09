Mais pour définitivement justifier la hausse de prix de 10%, Free a ajouté au forfait Série Free son application TV OQEE, qui permet d'accéder à de nombreuses chaînes, que ce soit en direct et en replay. On rappelle que, cerise sur le gâteau, l'application est aussi bien disponible sur le Player TV Free 4K que sur Apple TV, tablettes (Android et iOS), smartphones (Android et iOS) et sur certains téléviseurs connectés.