Free s'engage à bloquer les prix de ses forfaits mobiles jusqu'en 2027

Lorsque Xavier Niel a annoncé il y a maintenant plus de 12 ans la création de Free et de ses forfaits infiniment plus abordables que ceux de ses concurrents, c'était une réponse au scandale du cartel des trois gros opérateurs qui s'étaient entendus sur le prix des abonnements. Mais la justice et cette nouvelle concurrence ont forcé Bouygues, Orange, et SFR, à revoir leur copie, réduisant considérablement la facture pour leurs clients d'alors.