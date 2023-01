Voici pourquoi le prix de votre forfait mobile et de votre box internet vont augmenter

C'est ainsi que Bouygues annonce une hausse de 1 euro pour le tarif de son forfait petit prix B&You. Le forfait Bbox va lui coûter deux euros plus cher, en passant de 41,99 à 43,99 euros. Même son de cloche chez Orange, qui va augmenter la plupart de ses tarifs de 1 à 2 euros, selon le forfait. Ce changement sera effectif d'ici au mois d'avril prochain.

RED by SFR devrait de son côté réduire la casse, avec des hausses comprises entre 0,69 et 0,99 euro. Habitué à faire bande à part, Free sera, comme il l'avait annoncé, le seul à ne pas bouger. Ses deux abonnements mobiles à 2 et 19,99 euros ne subiront ainsi aucune hausse.

Sachez tout de même que votre opérateur devra vous informer par e-mail ou par SMS de cette augmentation des prix. Pour la plupart des contrats, il est impossible de contester ce changement. En revanche, vous êtes en droit de résilier sans frais dans un délai de 4 mois votre abonnement. Pour trouver mieux ailleurs.