Bouygues Telecom augmente encore la facture des abonnés, sans possibilité de refus

Certes, 30 Go de data par mois en plus pour deux euros semble être une offre plutôt intéressante. Cependant, les abonnés qui n'utilisent déjà pas leurs 30 Go et qui n'ont aucun intérêt à passer à 60 Go se voient forcer la main et vont finir par payer plus cher pour des besoins pourtant inchangés.

Contrairement à d'autres cas d'augmentation de prix d'un forfait, ce changement ne semble pas pouvoir être refusé. Les clients n'ont en effet d'autre choix que de laisser faire ou de résilier leur contrat et aller voir ailleurs.

Après l'entrée en vigueur de la modification de l'offre, les abonnés peuvent résilier leur contrat sans pénalité durant un délai de quatre mois (article L 224-33 du Code de la consommation). Pour un forfait sans engagement, il est bien sûr possible de changer d'opérateur à tout moment.