Comme évoqué plus haut, cette augmentation ne s'accompagne d'aucun enrichissement réel. Pas d'enveloppe data supplémentaire pour les abonnés mobiles, pas de débit augmenté pour les abonnés Box, seulement la promesse d'un travail sans relâche sur la qualité et la maintenance des réseaux, pour offrir « plus de fluidité et de rapidité ».

La hausse en question reste relative, puisque l'on parle ici d'une augmentation allant de 0,99 à 1,99 euro, mais qui peut potentiellement concerner plusieurs millions d'abonnés.

À noter que si l'augmentation ne peut pas être contestée, les abonnés concernés restent néanmoins libres de résilier leur contrat sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus, dans un délai de 4 mois après l'entrée en vigueur de la modification.