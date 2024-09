PEPSIMAX

Après 15 ans de SFR je suis passé chez Bouygues avec une offre a 1G/s et cela me suffit largement à ma famille. Certes le debit du WIFI 5 a un peu de mal de passer les murs mais c’est captable. Bien plus que mon ex box SFR en ADSL. Attention à la fibre de SFR ils ont pendant longtemps fourni une liaison en cable…C’était le cas quand ils m’ont proposé de passer à la fibre avec un tarif imbattable et bien en fait ils ont bien été obligés d’admettre que mon immeuble était en câble dans leur cas, mais que dans les 3 mois ils seraient en fibre…ce qui n’est toujours pas le cas…Dans mon immeuble chacun a son opérateur parmi les 3 autres. Perso j’ai Bouygues et pour le moment le tarif ne bouge pas et je n’ai pas eu l’ombre d’une coupure en 8 mois… Je pense que Bouygues s’est aperçu que SFR a une mauvaise réputation et à mis le paquet sur les promos pour leur manger des parts de marché. Cependant par honnêteté cet été j’ai été dans une loc de vacances où les proprios venait de se faire installer la fibre dans leur maison par SFR…box en plastoc très fragile, très cheap…mais bon force est de constater que le débit était fort correct pour cette petite maison et les proprios qui avaient leur maison principale derrière à disons 20 mètres, captaient le wifi de la box dans notre loc…petit wifi mais cela suffisait pour leur PC et téléphone. Surtout fenêtres ouvertes.