La seule offre du marché qui, à nos yeux, pouvait soutenir la comparaison, restait l'abonnement Box RED Fibre, de RED by SFR, qui pour le même tarif (24,99 euros/mois) propose la fibre (500 Mbit/s en téléchargement et en envoi). Mais elle s'avère finalement bien plus chère, puisque si vous souhaitez avoir un décodeur TV (3 euros de plus) et encore plus si vous voulez passer de 35 à 100 chaînes (2 euros supplémentaires). On grimpe donc facilement à 29,99 euros/mois, un tarif où plusieurs offres sur le marché proposent autour de 150-200 chaînes TV et des débits qui touchent ou dépassent largement ce que proposent Bouygues et RED, comme l'offre SFR Fibre Starter, les offres Freebox Pop ou Freebox Révolution Light, etc. etc.