Bouygues Telecom lance "Wi-Fi garanti", une clé à brancher sur la box qui prend le relais en cas de coupure fibre

Rappelons que l'offre Bbox Ultym avec la fibre de Bouygues Telecom est proposée au tarif de 42,99 euros/mois pendant 12 mois (la durée de l'engagement), avec les 3 premiers mois offerts, puis à 47,99 euros/mois au-delà. À ce prix-là, Prime, Universal+ et Cafeyn sont offerts pendant un an, et vous pouvez prétendre à des débits en téléchargement et en envoi respectivement jusqu'à 2 Gbit/s et 900 Mbit/s.