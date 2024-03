La 5G box de Bouygues Telecom évolue, avec une clé TV comme décodeur : prix, débits, installation, détails et FAQ

« Grâce à ce nouveau dispositif, l'installation de la clé B.tv est simple et rapide, en mode "plug and play" », nous explique Christophe Bortoli, directeur marketing opérationnel et terminaux chez Bouygues Telecom. Plus besoin de décodeur TV donc, car « les applications sont directement intégrées dans la clé B.tv ». Et cette dernière se branche très facilement, au port HDMI du téléviseur. Une télécommande accompagne la clé et offre une navigation plus ergonomique, avec des boutons raccourcis YouTube, Netflix, Prime Video et B.tv.