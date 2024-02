Free prépare le lancement d'une box internet 5G, pour les déçus ou réfractaires du fixe et de la fibre optique

Du côté d'Orange, on retrouve une 4G Home un peu vieillissante (38,99 euros/mois sans engagement et jusqu'à 300 Mbit/s en descendant), qui a laissé place à une 5G Home de nouvelle génération. Celle-ci offre un débit maximum théorique descendant de 615 Mbit/s en 5G 2,1 GHz, et de 1 Gbit/s en 5G 3,5 GHz, c'est-à-dire dans la bande cœur de la technologie, celle que l'on appelle la « vraie 5G ». Elle est assez chère, certes, mais ne limite pas l'abonné en data (les sessions de connexion sont néanmoins d'une durée de 12 heures au maximum), et il est possible de la compléter avec une clé TV ou option TV d'Orange contre 5 euros supplémentaires chaque mois.