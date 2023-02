Un an après, Bouygues Telecom lance une nouvelle 5G box, pour quels prix et améliorations ?

Nous le disions, et c'est l'un des points très intéressants de cette box : les critères de réduction de son impact environnemental. Bouygues Telecom nous annonce un appareil composé à 95 % de plastique recyclé et qui ne comporte pas la moindre substance halogénée, ce qui facilitera son recyclage. Et parce que pour certains, l'extérieur, ça compte : sa texture est pensée pour réduire les rayures. Sa couleur noire, elle, devrait atténuer les effets du vieillissement et d'usure. On notera aussi la ventilation dite « passive » qui doit contribuer à réduire la dépense énergétique de la bête.