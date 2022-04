Bouygues Telecom commercialise sa Bbox Wi-Fi 6E : avec quelles nouveautés ?

L'offre Bbox ultym Smart TV (mais aussi Bbox must Smart TV) bénéficie quant à elle, depuis quelques temps, d'une expérience client renforcée grâce à l'option Multi B.tv+, qui grâce à un Chromecast Google TV, permet de télécharger l'application B.tv+, qui remplace le décodeur TV physique, sur un second téléviseur du domicile. Cela veut dire que l'offre ne se résume plus à la seule Smart TV acquise dans le cadre de l'offre, et que tous les programmes deviennent accessibles sur deux écrans à la fois. La télévision, les replays et les enregistrements sont aussi proposés depuis ce second téléviseur.