Bouygues Telecom lance une nouvelle gamme fibre Bbox enrichie du Wi-Fi, de répéteurs et d'une Smart TV

On notera également que Bouygues Telecom accorde une valeur de plus en plus grande à son accord avec Samsung. Depuis l'annonce de son partenariat avec la firme sud-coréenne fin mai 2020, l'opérateur a travaillé ses offres pour rendre bien plus visibles les téléviseurs et offres liées à la multinationale. Si nous ne disposons pas de chiffres liés aux ventes de téléviseurs via Bouygues Telecom, il est possible que ces offres d'un nouveau genre aient un certain succès. Gardons à l'esprit qu'elles pourraient représenter une nouvelle branche du triple play, avec un décodeur TV qui disparaît totalement, désormais dématérialisé en une « banale » application insérée dans le téléviseur.