SFR marie une box Internet et un téléviseur Samsung dans une offre promotionnelle d'un nouveau genre

L'opérateur lance une nouvelle offre qui vient casser les codes traditionnels des télécoms, en incluant un téléviseur à un pack box Internet.

C'est un mercredi mouvementé que nous vivons dans le joyeux monde des télécoms, puisqu'après Bouygues Telecom et son offre dématérialisée, SFR a également annoncé, ce 28 mai, le lancement d'une nouvelle offre disponible dès le 9 juin pour les nouveaux clients fibre (les abonnés actuels devront attendre l'été). Elle permettra de souscrire à une offre Internet et d'acheter un téléviseur Samsung à prix cassé en même temps.



Plus une offre promotionnelle qu'une offre à proprement parler

On peut évidemment faire le raccourci et se dire que les opérateurs sont en train de repenser leur stratégie et de proposer des offres qui s'affirment comme de réelles alternatives. C'est ce que fait SFR avec sa toute première offre associant une box Internet à une télévision. Après tout, jusqu'à maintenant, les opérateurs proposaient des smartphones subventionnés pour la souscription à des forfaits mobiles. Alors pourquoi pas des TV pour les offres Internet ?

Après cette mise en bouche, passons aux détails de l'offre. L'idée générale et officielle est de proposer une offre inédite "qui facilite l'équipement TV des Français." Les consommateurs qui décident de s'abonner à la fibre chez SFR pourront profiter d'une offre comprenant un abonnement triple play traditionnel fibre ou ADSL et l'acquisition d'une TV de dernière génération.

À la différence de Bouygues Telecom, qui propose une offre dématérialisée qui fait disparaître le player (décodeur TV) directement intégré dans le téléviseur via une application B.TV+ développée en interne pour ne conserver que le modem, SFR maintient bien la fourniture du modem et du player, en plus, donc, du téléviseur en promotion. Nous détaillons le montant de l'offre un peu plus bas dans l'article.

Un téléviseur bien moins cher que dans le commerce…. mais un abonnement de 24 mois imposé

SFR a livré des précisions quant aux téléviseurs qui accompagnent cette nouvelle offre. Celle-ci étant menée en partenariat avec Samsung, l'opérateur propose de commercialiser la Smart TV Samsung 4K UHD TU8005 (sa référence), qui coûte 599 euros dans le commerce. Un téléviseur franchement honorable qui tourne sous Tizen, l'OS de Samsung, et qui offre l'accès à de nombreuses applications, parmi lesquelles les plateformes de streaming, comme la petite dernière Disney+.

Si vous souscrivez, par exemple, à l'offre de milieu de gamme SFR Fibre Power à 25 euros par mois avec deux ans d'engagement, ce modèle 43'' (108 cm) ne vous en coûtera que 1 euro à l'achat, puis 8 euros par mois pendant 24 mois, soit 193 euros au total et seulement. Le prix sera évidemment plus important pour les deux autres modèles 55'' (138 cm) et 65'' (163 cm).

À ce prix-là, vous faites évidemment une affaire. Mais vous souscrivez, en contre-partie, à deux ans d'abonnement contre une année en théorie. SFR s'assure (comme Bouygues Telecom avec son offre dématérialisée) ainsi de votre fidélité.

Notons enfin qu'en cas de souscription à cette offre, vous bénéficierez d'avantages exclusifs, regroupés sous l’appellation Bonus TV, comme la livraison et l'installation du téléviseur dans la pièce de votre choix, l'option Multi TV (qui permet d'installer un second décodeur) et un disque dur numérique d'une capacité de 300 heures, pour enregistrer ses contenus préférés.