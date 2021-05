Des Smart TV Samsung à 49€ avec l'offre Bbox de Bouygues !

Pour que l’offre puisse convenir au plus grand nombre, Bouygues Telecom a opté pour 5 modèles de Smart TV Samsung avec des diagonales allant de 108 cm à 190 cm. Avec l’offre Bbox Smart TV, vous allez bénéficier d’un tarif fortement revu à la baisse avec des remises allant de 450 à 700 € sur le prix normal. Autant dire que vous allez pouvoir vous offrir la version 190 cm au prix d’une 108 cm dans le commerce.

L’un des nombreux avantages de cette offre est de supprimer la traditionnelle box TV. Avec votre nouvelle Smart TV et l’application B.tv+, vous allez accéder directement à la TV par Bouygues sur votre écran sans avoir besoin d’une box à raccorder en plus. Il vous suffira de vous connecter à Internet en Wi-Fi ou via un câble réseau pour en profiter directement et en toute simplicité.

Ainsi, votre expérience sera amplifiée et simplifiée. Une seule télécommande pour accéder à tous vos contenus préférés. Plus besoin d’avoir plusieurs box pour avoir accès à vos contenus, ce qui fera aussi moins de câbles à gérer et à cacher. L’appli B.tv+ est déjà installée sur la Smart TV à sa livraison, asseyez-vous confortablement dans votre canapé et profitez ! Découvrez les 150 chaînes proposées, les replays ainsi que les applications des services de streaming vidéo et musical tel que Apple TV, Prime Video, Netflix, OCS, Canal+, Disney+ ou encore Molotov.

Vous allez profiter d’une image en très haute définition grâce à la 4K et au rétroéclairage LED qui apporte une meilleure luminosité tout en ayant accès à des milliers de films, de séries et d’applications sur votre TV connectée. Et si la dalle est grande, elle est également ultra-fine offrant un design époustouflant à ces 5 modèles de Smart TV.