Bouygues dévoile une nouvelle BBox Wi-Fi 6 pour les abonnés fibre

Bouygues Telecom a présenté ce mardi 14 janvier 2020 sa toute nouvelle box. Baptisée Bbox Fibre Wi-Fi 6, elle va tenter de concurrencer les dernières solutions annoncées par ses concurrents : Orange, SFR et Free.Cette box semble venir directement se positionner en face de la Box 8 de SFR , qui est l'autre offre à proposer une compatibilité avec la norme Wi-Fi 6. Pour rappel, ce standard promet des débits plus rapides, mais aussi une meilleure couverture du domicile par le réseau sans-fil. Pour le moment peu d'appareils peuvent le gérer, qu'il s'agisse d'objets connectés, smartphones ou ordinateurs, mais il deviendra indispensable dans quelques années.L'autre particularité de cette box est la présence d'un écran LCD, qui permet l'affichage d'informations. Avec une fonctionnalité bien pratique : un QR code qu'il suffit de scanner pour se connecter au réseau. Fini de taper la longue suite de chiffres et lettres du mot de passe pour que chaque nouvel appareil puisse accéder à la connexion ou quand quelqu'un vient nous rendre visite.La Bbox Fibre Wi-Fi 6 détonne aussi par son design, puisqu'elle se positionne à la verticale. Un choix étonnant pour un routeur, qui devrait néanmoins permettre de mieux l'intégrer dans nos maisons. Il s'agissait sans doute de la meilleure solution pratique à partir du moment où le FAI décide d'intégrer une dalle tout en conservant les ports de connexion.Bouygues se montre plutôt généreux à cet égard : cinq ports Ethernet sont disponibles, dont un supportant jusqu'à 10 Gbps. Une vitesse que n'offre pour l'instant pas le réseau de l'opérateur, mais ce dernier compte la proposer prochainement.Bouygues Telecom va commencer la commercialisation de sa Bbox Fibre Wi-Fi 6 dès la fin de ce mois de janvier 2020. Pour en profiter, il faudra souscrire un abonnement Ultym Fibre à 24,99 euros par mois pendant un an puis 41,99 euros mensuels une fois cette période révolue.Attention, vous devez impérativement être éligible fibre FTTH pour bénéficier de cette offre. La période d'engagement est de douze mois. Les frais de mise en service sont fixés à 29 euros, ceux de résiliation à 59 euros.