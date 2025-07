La montée en puissance de la 5G accompagne une boulimie numérique sans précédent. Chaque utilisateur 4G engloutit désormais 17 Go de données tous les mois, avec une croissance de 1 à 2 Go supplémentaires chaque année. De quoi faire pâlir nos anciens forfaits 500 Mo d'il y a dix ans ! Notons que cette frénésie enterre parallèlement les SMS. Nous n'envoyons plus que 92 messages par mois contre 250 en 2016, victimes des WhatsApp et Telegram.