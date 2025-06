Faisons un petit zoom sur les territoires. La 5G semble pour le moment creuser les inégalités françaises. L'Île-de-France trône à 77,62% de couverture, ce qui confirme son statut de laboratoire technologique national, et se justifie aussi par la concentration de sa population, plus facile à équiper en antennes. À l'autre bout du spectre, la Corse peine à 45,50%, victime de sa géographie insulaire et de sa faible densité. Cet écart 32 points peut difficilement justifier l'égalité territoriale dont peuvent rêver l'ARCEP et certains élus.