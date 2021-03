Baromètre nPerf : en 4G et 4G+, le meilleur, c'est toujours Orange

Si Free présente la meilleure couverture de la population en mobilité en 4G+ (93,48 %) devant Orange (93,45 %) et plus largement devant SFR (89,96 %) et Bouygues Telecom (89,11 %), l'opérateur est moins efficace en ce qui concerne la couverture géographique (59,40 %) et est nettement devancé par Orange (63,06 %), mais assez loin devant ses concurrents SFR (55,91 %) et Bouygues Telecom (54,37 %). Une preuve que Free axe avant tout ses priorités là où se trouvent les abonnés potentiels.