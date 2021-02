Sites 5G ouverts : Orange, toujours leader sur la "vraie" bande de fréquences 5G

La 5G fut une arme de communication intéressante pour les opérateurs en fin d'année dernière. Mais plus les mois passent et plus les différences de stratégie entre les opérateurs sont marquantes. Dans le dernier baromètre de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), arrêté au 31 janvier 2021 mais publié lundi, on se rend par exemple compte qu'Orange est, depuis le début de l'année, le seul opérateur qui maintient un certain rythme d'installation d'antennes 3,5 GHz.