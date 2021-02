5G : Nokia et le Vélodrome National ouvrent une plateforme pour inventer la retransmission sportive de demain

Les nouvelles expérimentations effectuées au Vélodrome National auront lieu jusqu'au 30 mai 2023, soit un peu plus d'un an avant les Jeux olympiques de Paris. Le lieu sera d'ailleurs le seul site sportif olympique à accueillir la 5G 26 GHz en France. "La 5G et la bande de fréquences 26 Ghz offrent des performances de débits inégalées qui vont permettre d’offrir aux spectateurs une expérience d’immersion totale et révolutionner le suivi des événements sportifs. Nous sommes très fiers d’accompagner ce projet en développant une plateforme dédiée au Vélodrome National", a commenté le président de Nokia en France, Thierry Boisnon.