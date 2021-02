iOS, iPadOS et TvOS 14.5 : support des manettes PS5 et Xbox Series X | S et prise en charge 5G Dual SIM

Les ajouts les plus notables de cette version 14.5 sont la prise en charge de la Double SIM 5G pour l'iPhone 12 ainsi que le support de la DualSense et de la manette Xbox Series.

Pour l'heure, il n'est possible de profiter de la 5G sur l'iPhone 12 qu'en mode single-SIM. Cette nouvelle version permet donc d'utiliser la 5G sur deux lignes simultanément. Un ajout majeur apporté par iOS 14.5.

De même, iOS 14.5 et iPadOS 14.5 se tournent vers la nouvelle génération en supportant les manettes PS5 et Xbox Series, rejoignant ainsi leurs grandes sœurs de la PS4 et Xbox One.

Pour s'adapter au port du masque obligatoire, cette mise à jour intègre également Unlock with Apple Watch, permettant de débloquer son appareil même avec un masque sur le visage.

Enfin, cette nouvelle version intègre le support de Fitness+ via AirPlay 2. Il ne sera donc pas nécessaire de disposer d'une Apple TV pour utiliser Fitness+ via un iPhone sous iOS 14.5 ou un iPad sous iPadOS 14.5, seulement d'un téléviseur supportant AirPlay 2.