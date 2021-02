Unlock with Apple Watch : comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité sur iOS 14.5 ?

Dès lors que l'utilisateur a activé la nouvelle fonctionnalité de déverrouillage via l'Apple Watch, il faudra réunir certaines conditions pour que le tout fonctionne. Ainsi, il faut tout d'abord que Face ID détecte un masque de protection, mais aussi que l'Apple Watch soit sur le poignet de l'utilisateur, qu'elle soit déverrouillée et qu'elle soit protégée avec un code d'accès.

Dès lors, lorsque l'utilisateur, qui porte un masque, voudra déverrouiller son iPhone via Face ID, c'est l'Apple Watch qui se chargera de tout le processus de déverrouillage. Lors du déverrouillage de l'iPhone, l'Apple Watch émet une petite vibration haptique, et il est également possible de verrouiller son téléphone via la montre.

Pour être opérationnelle, la fonction « Unlock with Apple Watch » implique évidement de disposer d'un iPhone sous iOS 14.5 et d'une Apple Watch sous watchOS 7.4, qui seront tous deux disponibles dans les prochaines semaines.