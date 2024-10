Et comme l'expliquait ce même twitto, l'intérêt principal d'une telle application serait de pouvoir se passer de clé et d'ouvrir à l'avenir son véhicule comme dans les films d'espionnage (ou de science-fiction !) en usant simplement de sa montre. Une action qui pourrait se faire sans même avoir besoin de réseau mobile, uniquement en se plaçant à proximité du véhicule.

À l'heure actuelle, il est déjà possible d'ouvrir une Tesla en utilisant l'application sur smartphone. Une fonctionnalité qui a pu avoir par le passé des vulnérabilités permettant d'ouvrir ces véhicules avec d'autres appareils, comme un Flipper Zero. On espère que, même si l'application Apple Watch sera une nouveauté, elle sera tout de même blindée par le géant américain !