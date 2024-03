Avec un Flipper Zero, des chercheurs ont montré qu'il était possible de déverrouiller et voler une Tesla

On ne dément plus le succès des véhicules électriques Tesla. Mais la rançon du succès peut être douloureuse pour ses propriétaires au profit des hackers. Deux chercheurs en sécurité ont récemment démontré qu'une simple attaque de phishing pouvait permettre de voler des comptes Tesla, de déverrouiller et de démarrer les voitures à partir d'un Flipper Zero, via une attaque de phishing selon le principe Man-in-the-Middle.

Cette faille de sécurité, bien que non reconnue comme telle par Tesla, représente un réel danger pour les utilisateurs.