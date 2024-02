Vols de voitures : le Canada va bientôt interdire la vente du Flipper Zero

Dans le même temps, elle affirme qu'aucune voiture fabriquée après les années 90 peut facilement être volée grâce à son produit. En effet, Flipper Zero se contente de copier les signaux déjà émis par les clés. Or, la plupart des véhicules récents utilisent un système de code tournant, ce qui signifie qu'une telle technique de réémission est généralement un peu plus complexe à mettre en œuvre que pour les modèles plus anciens.

« Le Flipper Zero est destiné aux tests de sécurité et au développement et nous avons pris les précautions nécessaires pour garantir que l'appareil ne puisse pas être utilisé à de telles fins malveillantes », explique Flipper Devices.

Qu'elle ait raison ou tort, l'entreprise doit déjà faire face à quelques blocages ici et là. Alors qu'Amazon a arrêté la vente de l'appareil sur sa plateforme dans certains pays, les autorités brésiliennes ont interdit son import sur l'ensemble de son territoire depuis près d'un an. La rançon du succès, que voulez-vous.