Le Flipper Zero revient avec une version transparente encore plus classe

L'entreprise qui commercialise ce couteau suisse du hacker présente une version en édition limitée à 7 500 exemplaires. Seule l'apparence en est modifiée, avec une coque transparente laissant voir tous les composants internes. Ce changement purement esthétique ne se répercute d'ailleurs aucunement sur le prix de l'objet, commercialisé à 169 dollars dans sa coque transparente comme dans sa version originale.

Du côté des fonctionnalités, le Flipper Zero reste le même, et aucune amélioration n'a été apportée à l'objet. L'outil permet toujours de bidouiller avec différents protocoles comme la technologie de l'infrarouge, le RFID, l'USB, le Bluetooth, le NFC, etc. Il intègre également une variété de capteurs pouvant être utiles au quotidien du pentester, tels qu'un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de température et un magnétomètre.