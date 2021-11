"Cette clé USB explosera dans 3, 2, 1"... Vous en avez rêvé, ça existe !

« Nous avons mis au point un nouveau dispositif capable de protéger de manière fiable les informations confidentielles contre les tentatives d'accès non autorisées : les tests menés ont prouvé l’impossibilité de récupérer les données. À l'avenir, nous testerons le dispositif pour les processus de stockage à long terme, et pour la résistance aux chocs et aux facteurs climatiques. Nous allons aussi travailler sur différents designs pour l’apparence du boîtier », a déclaré Igor Nasenkov, directeur général de Technodynamika.