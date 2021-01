Deux hackers ont réussi à pirater l'impiratable clé 2FA Google Titan

On peut imaginer que des attaquants peuvent s'infiltrer dans certains bureaux et user de certains stratagèmes (la prise d'une pause, sympathiser, miser sur un oubli ou sur le temps etc.) pour mener à bien leur assaut. Sans parler du profil des cibles, qui peuvent être multiples (techniciens, journalistes, politiques, avocats etc.). On peut aussi imaginer un vol de la clé dans un environnement où l'on se sent plus détendu et moins alerte, comme une salle de sport (si elles rouvrent un jour), ou un bar (même chose).