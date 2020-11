Microsoft s'en prend à l'authentification multifacteur via réseau mobile

Lorsque l'utilisateur souhaite se connecter à un compte internet protégé par une authentification à deux facteurs sur un ordinateur public, il a généralement le choix pour recevoir ce code à usage unique. Ce dernier peut être généré par une application telle que Microsoft Authenticator, Authy, FreeOTP Authenticator ou Google Authenticator. Ce code peut également être envoyé sur sa boîte mail. Enfin, il peut également être envoyé par SMS, voire dicté par téléphone.

Dans ces deux derniers cas, selon Alex Weinert, directeur du département Identité et Sécurité chez Microsoft, les SMS et les appels sont transmis en clair. Cela signifie qu'ils peuvent être interceptés. Sur Tor, un service facturé à 500 dollars par mois permet d'exploiter des failles du réseau téléphonique afin d'intercepter les communications.

Il existe en outre des appareils vendus illégalement dans le seul but de collecter les IMSI afin d'identifier un utilisateur sur un réseau de téléphonie mobile. Le numéro IMEI permet quant à lui de récupérer la position géographique du téléphone. Couplé à un logiciel tel que FISHHAWK ou PORPOISE, il est alors possible de récupérer les messages et d'en envoyer depuis ces téléphones.

L'envoi d'un code à usage unique par SMS est également vulnérable à l'appréciation humaine de l'opérateur téléphonique. La technique du SIM swapping vise à recueillir un maximum d'informations sur la victime et de convaincre l'opérateur de migrer la ligne vers une seconde carte SIM en prétendant avoir perdu son téléphone. Lorsque la technique est en place, les codes à usage uniques sont donc envoyés vers un autre téléphone détenu par le hacker.