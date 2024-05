Microsoft généralise l'usage des passkeys sur ses produits grand public, comment en profiter

Le mot de passe vit ses dernières années. Après un long développement, et plusieurs retards, l'industrie tech est enfin prête à abandonner le bon vieux mot de passe au profit des passkeys. Ce système d'authentification utilise l'identification biométrique de nos appareils mobiles, comme la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, afin de créer une clé d'accès sécurisée et synchronisée. Apple, à travers son écosystème, et Google s'y sont mis il y a quelques mois, et d'autres acteurs suivent la tendance, comme Meta qui a récemment annoncé le support des passkeys dans WhatsApp. Aujourd'hui, c'est au tour de Microsoft de proposer aux utilisateurs d'abandonner leurs mots de passe pour les passkeys.