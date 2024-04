Les passkeys, nouvelle arme des Big Tech pour enfermer les internautes dans leurs écosystèmes ?

En effet, il est bien difficile aujourd'hui de transférer ses passkeys d'une plateforme à l'autre, et de les rendre interopérables avec d'autres systèmes. Les passkeys générés par un appareil Apple sont synchronisés, via iCloud, sur l'ensemble des appareils de la marque détenus par un même utilisateur. Pour les ajouter à un appareil sous Android, les choses sont plus complexes, et nécessitent par exemple l'utilisation d'un QR code, ou la création d'un nouveau passkey réservé à Android.

Même chose avec les services de Google, qui force la main à ses utilisateurs pour les encourager à utiliser son gestionnaire de mots de passe, et éviter d'utiliser un logiciel concurrent. Aussi, il n'est pas possible d'utiliser un passkey généré dans Chrome sur un navigateur web comme Firefox.

Bien évidemment, Proton utilise ce post de blog pour vanter les mérites de Proton Pass, son gestionnaire de mots de passe interopérable avec tous les systèmes d'exploitation mobiles et de bureau, y compris avec le support des passkeys.

Toutefois, malgré sa publicité, Proton met le doigt sur un sujet important et exhorte les éditeurs les plus importants du marché à faire du passkey un équivalent de la technologie HTTPS pour la connexion au site web, adoptée aujourd'hui par l'ensemble des sites web et des éditeurs. Ainsi, les données des utilisateurs, et par extension le web, seraient bien sécurisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, d'une manière simple et parfaitement transparente pour les utilisateurs.