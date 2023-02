Ce gestionnaire de mots de passe très connu veut que vous arrêtiez d'en utiliser

Ce nouveau dispositif d'identification s'appelle « passkeys ». En lieu et place d'un mot de passe, qui peut être volé et utilisé frauduleusement, il sera possible à l'avenir de créer un identifiant numérique pour chaque site et chaque plateforme visitée, relié à une empreinte biométrique, qu'il s'agisse d'un capteur d'empreinte ou d'un système de reconnaissance faciale.

Plusieurs entreprises, et non des moindres, sont partenaires pour mener à bien ce projet ambitieux. On peut citer Apple, qui a lancé les passkeys en septembre dernier avec le lancement d'iOS 16. Microsoft et Google vont également les supporter sur Windows et Android, et à travers leurs logiciels.

Pour le moment, le nombre de sites web et d'applications prenant en charge les passkeys est faible, mais de plus d'acteurs d'importance prennent à bras le corps le sujet. Les gestionnaires de mots de passe sont ainsi en première ligne, et c'est aujourd'hui le logiciel 1Password qui annonce le support de cette nouvelle technique d'authentification.