macOS Ventura, iOS 16 : comment Apple renforce la sécurité des Mac et des iPhone

Le constructeur a préféré évoquer les fonctionnalités les plus spectaculaires de ses futurs OS et a laissé de côté les petites améliorations apportées dans le domaine de la sécurité. Et pourtant, elles sont nombreuses.

Apple va en premier lieu ajouter un nouveau système baptisé Rapid Security Response. Ce dernier permettra au constructeur de proposer des mises à jour de sécurité urgentes sur les iPhone, iPad et autres MacBook, sans avoir besoin de passer par une mise à jour complète du système.

Ces correctifs seront installés silencieusement sur votre appareil et ne nécessiteront pas de redémarrage de l'appareil, sauf cas exceptionnel. L'utilisateur ne remarquera pas la mise en place des correctifs, et ce nouveau dispositif, inspiré de ce que Google propose avec ses Play Services, permettra à Apple de boucher rapidement des failles critiques de son système.