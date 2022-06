Apple : pour quels accessoires USB-C devrez vous autoriser les transferts de données ?

Ce nouveau paramètre sera activé par défaut mais il sera possible de le retirer en passant par l'application Paramètres Système > Sécurité et Confidentialité > Sécurité. Il faut alors changer l'option dans la liste proposée. Il devrait notamment éviter quelques mésaventures vécues précédemment par certains utilisateurs ayant vus leurs MacBook endommagés à cause d'accessoires non conformes.

Les accessoires autorisés peuvent se connecter sur un Mac verrouillé durant trois jours, après ce délai leur permission sera automatiquement révoquée. Si vous refusez la connexion à votre Mac, votre accessoire USB-C ou Thunderbolt pourra néanmoins être rechargé et alimenté.

Les blocs d'alimentations et autres chargeurs, mais également les écrans externes ou encore les hubs approuvés ne sont, eux, pas concernés par ce réglage.

Apple confirme également que les accessoires précédemment connectés sur un Mac M1 ou M2 équipés de macOS Mojave seront toujours activés après la mise à jour vers Ventura, qui devrait être disponible à la rentrée 2022.