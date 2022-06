macOS Ventura arrive cet automne avec un multi-tâche et un Spotlight revus

Ventura apporte également des mises à jour à l'application Mail et à Safari. Dans Mail, vous pourrez annuler et planifier les messages envoyés, et Apple a vanté des « résultats plus précis et plus complets » dans la fonction de recherche de Mail lors de l'annonce du nouveau système d'exploitation. Dans Safari, vous pourrez partager des groupes d'onglets et créer des Passkeys, des identifiants de connexion uniques pour chaque site individuel nécessitant une connexion.