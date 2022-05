Vous en avez marre des mots passe ? Voici comment les géants de la tech vous proposent de vous en passer

Cette annonce signifie que toutes les plateformes majeures supporteront dans le futur l’authentification sans mot de passe : iOS, Android, Google Chrome, Safari, Edge, sans oublier les systèmes d’exploitation Windows et macOS. Les utilisateurs pourront choisir d’utiliser leur téléphone comme système d’authentification principal pour les sites et applications qu’ils utilisent. Pour se connecter, et même s’inscrire, il leur suffira de débloquer leur smartphone avec l’action qu’ils ont choisie. Leur téléphone contiendra une passkey, qui permettra au site web ou à l’application de l’authentifier dès que l’appareil est débloqué. Une façon de se connecter basée sur la cryptographie à clé publique et plus sécurisée puisqu’elle se passe des identifiants classiques.