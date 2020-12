Microsoft entend supprimer le mot de passe en 2021

Microsoft le clame haut et fort : « Les mots de passe sont un fardeau à utiliser et présentent des risques de sécurité pour les utilisateurs et les entreprises de toute taille ».

Selon la multinationale, 80 % des cyber-attaques sont perpétrées en exploitant les mots de passe. Tous les mois, 250 comptes professionnels en feraient d'ailleurs les frais. Et d'après le Word Economic Forum, les cybercrimes coûteraient à l'économie globale 2,9 millions de dollars chaque minute. En outre, Alex Simons, vice-président de la division Microsoft Identity, rapporte que selon le cabinet d'analyse Gartner, entre 20 et 50 % des appels aux équipes de support IT concerneraient la réinitialisation des mots de passe.

Microsoft tente donc de changer les habitudes en introduisant de nouveaux dispositifs de sécurité. Le mois dernier, les ingénieurs ont lancé de nouvelles interfaces de programmation permettant d'administrer les clés de sécurité FIDO2. La société parie également sur Windows Hello.