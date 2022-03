Bientôt la fin des mots de passe ?

L'autre solution qui émerge comme complément mais aussi maintenant comme recours à un mot de passe qui viendrait à disparaître, c'est le MFA (ou AMF), ou authentification multifacteur. Celui-ci permet à l'utilisateur de s'identifier en validant au moins deux éléments de preuve. On y retrouve des avantages comme l'amélioration de la sécurité (on protège l'utilisateur d'une attaque par force brute ou d'une attaque basée sur l'ingénierie sociale), et la protection d'informations sensibles. Si, à première vue, l'AMF semble rendre la connexion au compte plus longue et plus difficile, elle permet aux entreprises d'utiliser des options encore plus avancées, comme le SSO dont nous parlions. Le SSO vérifie alors l'identité de l'utilisateur en passant par l'authentification multifactorielle, et après cette authentification, l'utilisateur se connecte à son programme SSO. Il peut ainsi accéder aux applications prises en charge par le logiciel SSO, sans avoir à se connecter aux applications de façon individuelle, le tout en se connectant à l'aide d'un mécanisme de haute sécurité.