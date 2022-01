Le mot de passe à usage unique : c'est pratique, mais ça a ses limites

On pourrait croire que les mots de passe à usage unique constituent une solution de sécurité renforcée. Pour rappel, il s'agit d'un code unique, généralement à six chiffres, envoyé par SMS ou via des applications d'authentification, qui permet de vérifier l'identité de l'utilisateur. « Ces formes d'authentification multifacteur sont très populaires, parce qu'elles utilisent une technologie facilement disponible », explique Andrew Shikiar. Sauf qu'en fin de compte, le mot de passe à usage unique souffre des mêmes défauts et des mêmes limites que le mot de passe traditionnel. « Il s'agit toujours d'une forme d'authentification fondée sur la connaissance, qui repose sur la saisie par l'utilisateur d'un texte lisible par l'Homme qui doit correspondre au "secret" sur un serveur. »