Les mots de passe à 8 caractères deviennent dangereusement facile à pirater pour les hackers

Autant dire que la situation va devenir de plus en plus difficile pour les internautes. Car il n'est pas aisé de se souvenir d'un mot de passe aussi long, qui doit quelques fois même être changé. Pour se protéger, il devient ainsi nécessaire d'intégrer des couches de sécurité supplémentaires, comme l'authentification à double facteur. Ou bien passer au nouveau modèle à la mode : les passkeys.

En effet, ces derniers, en utilisant une clé publique, et une clé privée directement générée en local par un appareil, permettent de garantir un niveau de sécurité supérieur, tout en maintenant une certaine facilité d'usage. Ce système tend d'ailleurs à se généraliser, et à être disponible dans de plus en plus de grandes applications comme WhatsApp, X, ou bien les comptes Google.